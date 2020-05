Messina, le celebrazioni in onore di Santa Rita "traslocano" in Cattedrale

In linea con le disposizioni della Cei e la Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti con il Governo, secondo le quali sono vietate le processioni, volendo dare la possibilità ai devoti di partecipare comunque alla festa in sicurezza, l’arcivescovo di Messina ha deciso che domani le celebrazioni in onore di Santa Rita si terranno eccezionalmente in Cattedrale, anziché nel piccolo santuario di via Santa Marta.

“Un gesto di grande generosità da parte del nostro Pastore che ha soddisfatto le numerose richieste giuntemi negli ultimi giorni da tantissime persone”, ha il rettore detto padre Francesco Pati. Con lui, i ragazzi delle case di accoglienza che amorevolmente gestisce, hanno preparato i panini benedetti da distribuire per l’occasione, oltre alle marmellate e al miele che producono in comunità.

Le messe si terranno alle ore 8, 10, 12, 17 e 19. Quella delle 12 con la supplica sarà presieduta dall’arcivescovo, mentre quella delle 17 con la tradizionale benedizione delle rose, dal vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro, entrambe trasmesse in diretta da Rtp. I fedeli che si recheranno in Duomo dovranno essere muniti di mascherina e attenersi alle indicazioni dei volontari addetti alla sicurezza. Nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, l’ingresso in Basilica sarà assicurato fino a un massimo di 200 posti.

