Coronavirus, ristorazione in crisi e università: stasera torna in diretta "Scirocco"

"Sciroccata" in arrivo. Alle 20,30 su Rtp canali 17-646-617 e in streaming su Rtp-Gazzetta del Sud, una nuova puntata in diretta di Scirocco. Tanti ospiti e tanti argomenti da affrontare.

In diretta Skype il presidente dell'assemblea regionale Gianfranco Miccichè e l'economista Daniela Rupo. In studio il presidente della Ses Lino Morgante. Presenti, in un secondo step della trasmissione il capo gruppo di Forza Italia alla Camera Maria Stella Gelmini e il vicepresidente della Camera Ettore Rosato.

Focus sul futuro della scuola con il sindacalista Pietro Patti della CGIL e le parlamentari Barbara Floridia del movimento Cinquestelle ed Ella Bucalo di Fratelli d'Italia. Del futuro dell'ateneo si parlerà con il rettore dell'Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea.

Ultimo step dedicato all'emergenza sanitaria con il virologo messinese Letterio Bonina, l'epidemiologo palermitano Claudio Costantino e il giornalista della Gazzetta del Sud, Sebastiano Caspanello. Tiziana Caruso ci porterà in diretta a respirare la disperazione dei ristoratori della zona di Torre Faro che faticano a vedere una via d'uscita in questa crisi da Covid 19. A raccogliere le domande dei telespettatori e le vostre osservazioni Marcella Ruggeri. Non mancate.

