Prevenzione degli incendi a Messina, convenzione tra Protezione civile e Forestale

Convenzione tra Protezione civile comunale e Forestale per prevenire e combattere l’emergenza incendi; nuova ordinanza sindacale per la cura e manutenzione dei terreni; Catasto incendi. Sono le tre strade che sta percorrendo il Comune di Messina in seguito ai devastanti roghi alle Masse, a Sparta’ ed Acqualadroni.

Facendo seguito anche all’incontro tenutosi in Prefettura mercoledì scorso, è già in moto la macchina istituzionale, che punta alla collaborazione del volontariato.

“Come Protezione civile comunale - spiega l’assessore Massimiliano Minutoli -, metteremo a disposizione delle vedette nei punti strategici del territorio comunale, che fingeranno da deterrente e da segnalatori in caso di focolai. La Forestale disporrà di aree nelle zone nord, centro e sud, da utilizzare come punto di partenza dei mezzi di soccorso, così da anticipare i tempi”.

