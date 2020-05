Torre Faro ricorda Giuseppe Sanò, cerimonia domenica in mare a Messina

Un ricordo per Giuseppe Sanò, lo sfortunato consigliere di Circoscrizione di Messina, morto a 42 anni durante un'immersione nelle acque dello Stretto, si terrà domenica alle 11 in mare a Torre Faro di fronte alle chiesa.

E' stato organizzato infatti un corteo di barche, organizzato dalla comunità. Nel corso della cerimonia verrà depositata una corona d’alloro, donata dal comune di Messina, sotto l’area denominata “Lanternino”.

Sanò, morto prematuramente durante un’immersione proprio in quel tratto di mare, era conosciuto e apprezzato per le sue battaglie contro la pesca di frodo e per il suo costante impegno per valorizzare il territorio.

Messina sconvolta per la morte di Giuseppe Sanò: il dolore di Torre Faro - Foto L’arrivo di Sanò in porto ieri pomeriggio La zona del ritrovamento del corpo senza vita dell’ex consigliere di circoscrizione Giuseppe Sanò Giuseppe Sanò Giuseppe Sanò Giuseppe Sanò Giuseppe Sanò Giuseppe Sanò Giuseppe durante un’immersione Ancora una foto di Sanò a Pesca

