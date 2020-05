Dai droni alle sanificazioni: i costi del Coronavirus a Messina

Ogni emergenza ha i suoi costi. L’emergenza coronavirus più di altre, in termini di vite umane, di ansie e paure, di tracolli economici. E anche di spese quotidiane che, in questi oltre due mesi di continua battaglia contro il nemico invisibile, anche il Comune di Messina ha dovuto fronteggiare.

Non parliamo degli interventi più macroscopici, dalla Family Card al rimborso delle bollette, per non parlare dei tanti mancati introiti (vedi Ztl e parcheggi), ma di quelli finiti meno sotto la luce dei riflettori delle più ampie platee. E che hanno comportato un esborso, fin qui, di quasi 400 mila euro. I primi interventi legati all’emergenza Covid risalgono agli “albori” della pandemia: le sanificazioni degli edifici scolastici, nei giorni che precedettero, poi, il definitivo stop alle lezioni dal vivo.

Tre lotti da 8 mila euro l’uno, affidati alle ditte Master Disinfestazioni, So.Ge.Man. e A.M. Service. È costata invece quasi 10 mila euro la disinfezione degli immobili comunali, affidata ad inizi marzo a due ditte: la Pluriservices srl (3.050 euro) e L’Ambiente srl (6.832 euro). La ditta Ruggero Salvatore, invece, si è occupata della sanificazione dei mezzi della polizia municipale, per soli 725 euro. Il 7 maggio scorso, invece, sono state acquistate due apparecchiature per la sanificazione delle auto sempre dei vigili urbani: 2.400 euro alla ditta Soluzioni Ecologiche Srl.

Ma il costo più alto Palazzo Zanca lo ha dovuto affrontare per la sanificazione delle strade, di cui si è occupata MessinaServizi. La Regione, il 19 marzo, aveva assegnato 2 milioni di euro alla Protezione civile regionale per la sanificazione di strade, edifici pubblici e scuole, destinando al Comune di Messina 88.370 euro. Palazzo Zanca ha aggiunto il resto, stanziando e trasferendo alla MessinaServizi ben 187.409 euro.

