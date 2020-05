Messina, i nuovi 46 vigili urbani giureranno a metà giugno

Dopo la pubblicazione, la scorsa settimana, della graduatoria del concorso per nuovi 46 agenti di polizia municipale a Messina, ai primi di giugno inizierà la trafila per l'assunzione vera e propria. In un mese, dovrebbero entrare in servizio e dare una boccata d'ossigeno al Corpo, messo alla corde dall'età media e dal mancato turn over. La procedura per l'assunzione per i prossimi dodici mesi di questi 46 nuovi agenti prevede adesso che la graduatoria, ancor che provvisoria, rimanga a disposizione di eventuali ricorsi o osservazioni fino alla fine del mese, dopo i quali diverrà definitiva. Chi avesse qualche considerazione da fare, potrà presentare ricorso trovando risposte dalla stessa commissione giudicatrice esterna che ha lavorato da novembre ad oggi. A fine mese poi la graduatoria verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e da quel momento, solo attraverso la giustizia amministrativa potrà essere impugnata. Ai primi di giugno, dunque, quindi, scatteranno le procedure di assunzione vera e propria con le visite mediche dei candidati che sono risultati vincitori del concorso. Dunque, presumibilmente, a metà del prossimo mese dovrebbe arrivare il momento della firma del contratto e l'emozionante momento del giuramento.

«Saranno utilizzati nelle attività di controllo del traffico e del territorio - ha commentato l'assessore alla polizia municipale Dafne Musolino - dove abbiamo più bisogno di forze fresche. Sono tutti in possesso di patente A e quindi potranno utilizzare anche i mezzi a due ruote. Si tratta di una addizione importante per un Corpo ridotto a circa 300 unità, ma molte delle quali non in condizioni di poter andare in strada. Questi nuovi agenti hanno un'età media di 40 anni e questo “ringiovanisce” il corpo che non aveva da molti anni nuovi ingressi».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE