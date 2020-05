"Madonna del Rosario" a Furci, restauro ultimato

Sabato gli assessori regionali alle Infrastrutture Marco Falcone e Alberto Samonà, ai Beni culturali, saranno in visita a Furci, attesi dalla Giunta Francilia. Tra le regioni principali della visita la verifica dei lavori, da poco completati, nella chiesa Madonna del Rosario, il cui progetto di rifacimento, ristrutturazione e messa a norma è stato finanziato proprio dall'Assessorato regionale alle Infrastrutture (con seicentomila euro).

L'intervento sembra perfettamente riuscito, sia all'interno, in virtù del rifacimento di alcune opere architettoniche, sia all'esterno, dove una facciata è stata restaurata. Falcone dovrà accertarsi se tutto sia stato fatto ad opera d'arte e quindi, insieme al parroco, stabilire la data dell'inaugurazione e la riapertura del portone principale.

La Madonna del Rosario è un monumento in stile neo gotico, innalzato nel 1931. I lavori hanno interessato il tetto, gli infissi, il pavimento, i pilastri portanti, le guglie e la storica croce in cima al campanile. Samonà visiterà anche il paese e il Museo del Mare, moderna struttura su cui il Comune punta per richiamare turisti.

