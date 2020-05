Palermo, 62enne trovato morto nella cisterna di casa: era legato a Giovanni Brusca

Un uomo di 62 anni è stato trovato morto all’interno della cisterna della propria abitazione in contrada Traversa, a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. A perdere la vita è stato Francesco Costanza, ritrovato dal figlio Edy quando ormai era troppo tardi.

A stabilire se sia stata una caduta accidentale o qualcos'altro sarà l’autopsia che è stata già disposta dal pm, ma da una prima ricostruzione sembra che sul corpo non ci si siano particolari ferite. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e il medico legale, con i carabinieri della compagnia di Monreale che hanno già iniziato le indagini.

Costanza, ex imprenditore ritenuto vicino a Giovanni Brusca, più di venti anni fa era riuscito a scampare a un agguato mafioso nelle campagne di San Cipirello. In quell'occasione a sparare furono gli uomini del clan di Balduccio Di Maggio, per cercare di far fuori i 'fedelissimi' del rivale Brusca.

