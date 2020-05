Corsa al vaccino contro il Coronavirus, dalla Sicilia un software rivoluzionario

Si chiama Uiss il paziente virtuale che potrebbe evitare i test sugli animali per sperimentare farmaci e vaccini contro il nuovo coronavirus: è il software nato in Italia, presso l'Università di Catania, e i ricercatori che lo hanno messo a punto intendono presentare entro l'autunno un dossier in questo senso all'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema).

Lo hanno detto gli stessi ricercatori, Francesco Pappalardo e Giulia Russo, esperti di Informatica del dipartimento di Scienze del Farmaco, precisando che il processo di sottomissione presso l'Ema coinvolge attivamente uno dei pionieri dell'in silico trial nel mondo, Marco Viceconti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Il software Uiss (Universal Immune System Simulator) è stato sperimentato per simulare sia la dinamica dell'infezione da virus Sars-Cov-2 sia per prevedere gli effetti di alcuni farmaci e vaccini.

