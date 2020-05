Messina, tir bloccato sulla strada verso Casazza: traffico paralizzato e pompieri in azione

Un tir è rimasto bloccato in una delle curve che conduce all'istituto Neurolesi di Casazza bloccando il transito in salita e in discesa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Messina che, adesso, dovranno mettere in condizioni il mezzo pesante di riprendere la marcia. Qualche mese fa, sempre nello stesso punto, era rimasto bloccato un pullman proveniente da Siracusa. Anche in quella circostanza fu determinante l'intervento dei pompieri.

