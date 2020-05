Coronavirus, altra donna incinta ricoverata a Palermo

I sanitari del 118 hanno ricoverato ieri un’altra donna incinta positiva al Covid nel reparto di Pneumologia nell’ospedale Cervello a Palermo. Anche in questo caso la donna avrebbe accusato dei problemi respiratori. La gestante è alla 20esima settimana di gravidanza e le sue condizioni non vengono considerate gravi.

«E' sotto stretto monitoraggio - dicono i medici - anche in questo caso e il feto non è in sofferenza». Restano invece gravi le condizioni della donna di 34 anni incinta originaria del Bangladesh, ma residente da anni a Palermo ricoverata in rianimazione da alcuni giorni all’ospedale Cervello risultata positiva al Covid. La donna è rientrata nel capoluogo siciliano da Londra. Il piccolo che ha in grembo al momento non ha segno di sofferenza la situazione è sempre monitorata.

