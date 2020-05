Messina, pronta un'ordinanza per vietare la vendita di bibite da asporto la sera

È una ordinanza destinata a fare rumore e si inserisce nell'ambito delle misure anti-assembramento che in questo momento sono al centro dell'azioni delle istituzioni nazionali e locali.

La giunta municipale di Messina è pronta a varare già per il prossimo fine settimana una ordinanza che vieterà la vendita di bibite da asporto in orario notturno.

Per il drink del sabato sera, ci si potrà solo sedere nei locali mentre, dopo una certa ora, non si potrà acquistare da bere e poi andare in strada per consumare. La proposta, presentata dal comune oggi al Prefetto, sarà perfezionata al più presto con altri particolari.

