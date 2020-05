Gioiosa Marea, auto sbanda e finisce contro una palma: 5 feriti

Un incidente stradale autonomo si è verificato questa mattina a San Giorgio di Gioiosa Marea intorno alle ore 6. Una Renault Clio, con a bordo 5 ragazzi (due 19enni e gli altri di 23, 22 e 20 anni), mentre viaggiava in direzione Palermo ha perso il controllo. Tre giovani sono di Patti, uno di Gioiosa Marea e uno di Montagnareale. Avevano festeggiato un compleanno, ma nessun problema di alcol: il conducente è risultato negativo al test.

Il mezzo, giunto all'altezza di una curva nei pressi di contrada Cicero, per cause in corso di accertamento, è andato dritto ad una curva finendo contro una palma.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo, un 22enne pattese, che dall'ospedale di Patti, è stato trasferito con l'elisoccorso a Palermo dove si trova ricoverato in terapia intensiva. Degli altri giovani, tutti ventenni, due si trovano ricoverati a Patti e due sono stati trasferiti al nosocomio di Milazzo. Le loro condizioni sono piuttosto gravi, ma non sono in pericolo di vita.

Le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Patti diretti dal capitano Marcello Pezzi e dal luogotenente Rocco Romeo.

© Riproduzione riservata