Mafia, resta a Messina per curarsi la moglie del boss Salvatore Lo Piccolo

In tempi di “scarcerazioni facili” e di toppe ministeriali varate in fretta e furia per rimediare alla “libera uscita” generale dei boss mafiosi per l'emegenza Covid-19, c'è un caso a Messina che tiene banco, con al centro una detenuta “eccellente”.

Da qualche tempo infatti è agli arresti domiciliari in una residenza assistenziale per anziani di Messina Rosalia Di Trapani, moglie settantaquattrenne del boss palermitano Salvatore Lo Piccolo e madre di Sandro, entrambi ergastolani. La sua liberazione non è stata decisa per l'emergenza Covid-19, ma per ragioni legate al suo stato di salute, minato da una grave malattia.

Ieri mattina quindi i giudici della Sorveglianza di Messina, per garantire il diritto alla salute della donna, non hanno potuto far altro che disporre la prosecuzione della detenzione domiciliare nella struttura residenziale per anziani di Messina.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE