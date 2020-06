Differenziata a Messina, la raccolta del secco torna a salire: oltre mille tonnelate a maggio

Dopo una leggera flessione a marzo e ad aprile, i dati di maggio sulla raccolta differenziata a Messina tornano ad essere confortanti. Quasi 1.100 tonnellate di frazione secca raccolta: 400 tonnellate di cartone, 200 di carta, 250 di plastica e metalli e 250 di vetro.

"Si riprende con più impegno quanto già programmato prima dell’emergenza Covid 19 sull’ampliamento delle zone servite dal porta a porta. Con le assunzioni già fatte - afferma Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi Bene Comune - e con le altre da fare nelle prossime settimane, pensiamo di arrivare a completare le zone 3 e 4 dell'aree Nord e Sud di Messina coprendo così 2/3 del territorio comunale. Purtroppo diversi intoppi burocratici dovuti a diverisi ricorsi, problematiche per le assunzioni non dipese da noi, e il Covid 19 hanno rallentato la nostra azione, ma ora stiamo andando spediti. Il prossimo 4 giugno inoltre è previsto un tavolo tecnico con il dipartimento politiche del Territorio per definire una volta per tutte le problematiche e la certificazione dei condomini senza spazi. Ricordiamo sempre, che siamo la prima città metropolitana della Sicilia per percentuale di differenziata dopo solo 10 mesi da quando è partito il servizio integrale porta a porta".

"Ribadiamo infine, che - conclude Lombardo - oggi prefestivo, visto che il 2 Giugno è la Festa della Repubblica, non si conferisce nei cassonetti indifferenziati, mentre chi già effettua la differenziata deve conferire normalmente. Si conferisce normalmente inoltre sia rifiuti indifferenziati, che differenziati il 2 Giugno e il 3 Giugno Festa della patrona di Messina, la Madonna della lettera".

