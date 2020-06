Spaccia cocaina in divisa a bordo di una Porsche: vigile urbano arrestato a Catania

Spaccio in divisa, a bordo di una Porsche Macan: arresti in carcere a piazza Lanza per Antonino Tilenni Dianni di 62 anni, ispettore della polizia municipale del Comune di Maniace, accusato di spaccio di cocaina.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Randazzo, per un anno, a tenere sotto osservazione l’indagato, e intercettare un fiorente commercio di sostanza stupefacente che, affermano, consentiva Tilenni Dianni di disporre di diversi veicoli di lusso, tra i quali la Porsche.

Le indagini, consistite in intercettazioni telefoniche ed ambientali e nell’installazione di telecamere presso i luoghi utilizzati dall’ispettore della polizia municipale, hanno fatto emergere i movimenti degli acquirenti, che contattavano telefonicamente il presunto spacciatore, si recavano con la propria vettura presso la sua abitazione e ricevevano la sostanza che l’indagato consegnava attraverso il finestrino della vettura degli acquirenti.

In altre occasioni, affermano gli investigatori, gli incontri e le conseguenti cessioni di sostanza stupefacente avvenivano in alcune campagne di proprietà del Tilenni, filmati dai militari. Nel filmato il vigile appariva in servizio, vestito con l’uniforme. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

