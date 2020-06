Festa della Repubblica, celebrazioni a Messina: il programma

Si celebra oggi la Festa della Repubblica ed il tricolore sventolerà nei vari palazzi istituzionali di Messina: in Prefettura, al Comune e all’Università.

Le celebrazioni si terranno in forma sobria vista l’emergenza alle 10 in piazza Unione Europea, con l’alzabandiera di fronte al monumento ai Caduti e la deposizione della corona d’alloro, alla presenza del prefetto, Maria Carmela Librizzi e di tutte le autorità civili e militari. Saranno esposti i gonfaloni della Città di Messina, della Città metropolitana, il medagliere del Nastro azzurro, i vessilli e i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma. alla cerimonia ci sarà anche una rappresentanza del personale ospedaliero impegnato in queste settimane nel contrasto al Covid-19, che darà lettura del messaggio del presidente Sergio Mattarella.

