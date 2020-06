Un motociclista ha perso la vita in Sicilia lungo l’Autostrada A18 Messina-Catania in corrispondenza della galleria Canalicchio, al chilometro 1,600, in direzione Nord (San Gregorio).

Nell’incidente non sono coinvolti altri mezzi. La vittima è finita fuori strada con la sua moto per cause in via di accertamento. Chiusa al traffico la corsia di sorpasso. Sul posto si trovano le forze dell’ordine e le squadre dell’Anas.

