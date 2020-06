Nuovo sbarco a Lampedusa: arrivati 77 migranti: 16 minori

Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa: in 77 sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza che li ha trasbordati su una motovedetta. Fra loro anche sedici minori. Ieri sera sull'isola ci sono stati altri tre micro sbarchi per un totale di ventitrè migranti arrivati.

Secondo Alarm Phone si tratta del barcone monitorato da ieri quando era in acque Sar maltesi e di cui stamane, intorno alle 7, si erano perse le tracce quando era quasi in acque italiane, al largo di Lampedusa. «Crediamo quindi - afferma l’organizzazione - che le persone che ci hanno chiamato siano sopravvissute alla traversata del Mediterraneo e siano al sicuro. Siamo lieti che siano sfuggiti alla guerra e alle torture in Libia».

