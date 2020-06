Milazzo, sequestrati tre esemplari di tonno rosso

Uomini della Capitaneria di porto di Milazzo hanno sequestrato tre esemplari di tonno rosso per un peso complessivo di circa 225 chili. È stato trovato in località Croce di mare di Milazzo, quasi spiaggiato in prossimità della battigia e assicurato ad un masso.

Dall’esame degli stessi esemplari è stata accertata la presenza nella bocca di ami assimilabili a quelli utilizzati dai pescatori per armare palangari derivanti. I tre esemplari, catturati da pescatori non autorizzati a tale tipo di pesca, erano stati nascosti per eludere i controlli e per essere recuperati successivamente.

Il prodotto sequestrato, sottoposto a visita da parte del servizio veterinario dell’Asp, è stato ritenuto idoneo al consumo umano e, pertanto, donato in beneficenza ad enti caritatevoli del comprensorio milazzese.

