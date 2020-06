Emergenza rifiuti a Letojanni, passata la paura del virus torna anche l'inciviltà

I giorni festivi più recenti sono terminati con un fenomeno spiacevole: a Letojanni cumuli di spazzatura sono stati abbandonati soprattutto fuori dai condomìni più grandi. Da quando sono stati consentiti gli spostamenti, senza autocertificazione, al di fuori del proprio comune, i due fine settimana e il 2 giugno sono stati caratterizzati da tanto movimento: dopo il tempo passato in casa, evidentemente la gente ha voglia di uscire. Chi ha un appartamento a Letojanni ha già saltato appuntamenti tradizionali come Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio: appena possibile ne ha subito approfittato per verificare le condizioni dell'immobile, chiuso da mesi.

Capita spesso, infatti, che bisogna fare dei lavoretti di manutenzione; in ogni caso, incombono le pulizie necessarie prima di trasferirsi per la stagione o di fermarsi per periodi un po' più lunghi. Non è bello, però, che si continuino a ignorare le regole vigenti in paese. Nel centro jonico i rifiuti vanno separati, depositati nei diversi bidoni (forniti gratuitamente dal Comune) ed esposti negli orari e nelle giornate previste dal calendario. È successo, invece, che molti proprietari hanno trascorso nelle seconde case uno o due giorni e, prima di andare via, hanno abbandonato, senza contenitore, dei sacchetti pieni di spazzatura indifferenziata. Il fenomeno è stato particolarmente evidente proprio nei complessi residenziali, dove le persone che abitano stabilmente sono pochissime.

