In Sicilia tornano regolari i collegamenti con le Eolie e le altre isole minori

I collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia tornano regolari. Il via libera lo ha dato il presidente della Regione Nello Musumeci dopo un incontro con i sindaci.

"Con soddisfazione accogliamo la decisione - dice il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni - di raccogliere le istanze del nostro territorio e anche delle altre isole siciliane". Le compagnie di traghetti e aliscafi tornano a effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dai contratti stipulati con la Regione e lo Stato.

"Nonostante fosse maggiormente auspicabile una immediata entrata in vigore degli orari estivi, come richiesto dai sindaci già dalla settima scorsa - aggiunge Giorgianni - il nuovo provvedimento rappresenta comunque una risposta congrua alla aumentata mobilità da e per le Isole, che non poteva, col precedente assetto, garantire il giusto numero di corse e di posti".

© Riproduzione riservata