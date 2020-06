Messina, blitz antidroga in ex scuola "Foscolo": un arresto e tre denunce

I carabinieri di Messina Centro e delle stazioni di Giostra e Ganzirri, con il supporto dei cani antidroga “Zero” e “Ivan” del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno effettuato un servizio per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti all’interno dello stabile occupato dell’ex scuola “Ugo Foscolo” di Messina. Nel corso dell'intervento è stato arrestando un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciando in stato di libertà altre tre persone.

Nella notte tra lunedì e martedì, i militari dopo aver notato un via vai di ragazzi che entravano nello stabile, uscendo poco dopo con fare sospetto, hanno fatto irruzione all’interno dell’immobile, effettuando numerose perquisizioni personali e domiciliari. I cani hanno fiutato tre involucri contenenti quasi 100 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, nascosti in un vano luce dello stabile risultato nella disponibilità del 22enne.

Nello stesso intervento i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 18enne del posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti 8 grammi di marijuana e 415 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Denunciati anche un 20enne resosi responsabile della cessione di 4 grammi di marijuana, e una 37enne per ricettazione in quanto trovata in possesso di quasi 15.000 euro di cui non sapeva giustificare la provenienza.

I carabinieri hanno segnalato quali assuntori di sostanze stupefacenti, un 22enne trovato in possesso di circa 3 grammi di marijuana e una 37enne trovata in possesso di 4 grammi della stessa sostanza. L’arrestato è stato condotto in caserma e gli è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

© Riproduzione riservata