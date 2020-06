Novara di Sicilia, rubano terra e sversano rifiuti inerti: 4 arresti

Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri a Novara di Sicilia (Messina) perché sorprese in contrada Monte Santa ad estrarre con un escavatore terra «nera» da un appezzamento privato sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Stavano caricando poi la terra su tre camion di grosse dimensioni e nel cratere sversavano ingenti quantitativi di inerti. Gli arrestati sono A.F., di 31 anni, G.G., di 49, D.P., di 39, e I.D., di 38.

Sono tutti accusati di furto aggravato in concorso, di trasporto e sversamento di rifiuti non pericolosi. I quattro, su disposizione dal sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Matteo De Michelis, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.

