Fase 3, crisi del turismo e agricoltura: ministro Bellanova stasera ospite a "Scirocco"

Messina è chiamata ad affrontare la delicata “fase 3” della pandemia. Da tenere sotto controllo non c'è soltanto il virus, con l'apertura delle frontiere regionali le cose si fanno più delicate, ma c'è da capire come funzionerà e come ripartirà la nostra economia. A Scirocco, su Rtp (canali 17-517-646 e in streaming su Rtp-Gazzetta del Sud) oggi, alle 20,30, si approfondiranno diversi temi legati alla ripartenza. Dal turismo, all’agricoltura. Nel primo step del talk, condotto da Emilio Pintaldi, sarà presente via Skype il ministro delle politiche agricole e forestali del governo Conte, Teresa Bellanova. Tra gli ospiti anche il leader di Sicilia Futura Giuseppe Picciolo.

In puntata si parlerà dell'App lanciata dalla Regione per censire chi, volontariamente, potrà far controllare i propri parametri. Saranno presenti il direttore scientifico del centro neurolesi Dino Bramanti e lo pneumologo palermitano del Cnr Giuseppe Insàlaco. Tiziana Caruso ci farà ascoltare ansie e timori degli albergatori in collegamento dal Marina del Nettuno. I vostri messaggi da casa, saranno raccolti da Marcella Ruggeri. In puntata si tornerà a parlare della casa di riposo “Come d'Incanto” dove si sono registrate 29 vittime. Previsti infine collegamenti con coloro che, proprio in queste ore, hanno ultimato le lezioni dalle aule virtuali. Saranno presenti il preside della scuola Mazzini Domenico Genovese assieme al docente Carmelo Lupini e alla studentessa Marilisa Lo Re e la docente Daniela Ferrara della scuola Pietro Donato.

