Messina, al Policlinico installato il box per le autopsie Covid

È stata completata l'installazione, nella sala mortuaria dell’azienda policlinico "G. Martino" di Messina, dell’apposito box destinato alle

autopsie legate a casi, conclamati o sospetti, di infezioni da Covid-19. La struttura è stata fornita dal dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

«Si tratta di un importante riconoscimento per l’azienda - si legge in una nota della direzione - visto che in tutta la regione sono state realizzate solo altre due postazioni con queste caratteristiche e quella del policlinico di Messina è l’unica per l’area metropolitana. Il box consentirà al personale sanitario di operare in piena sicurezza, risolvendo una problematica che si era manifestata negli ultimi mesi. Il lavoro dei medici legali, tra l’altro, potrà permettere un fondamentale sviluppo delle conoscenze legate alla malattia».

