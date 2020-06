Dissesto a Castell'Umberto, dalla Regione il via ai lavori in contrada Sfaranda

La Regione ha ultimato le procedure di aggiudicazione per far i lavori per il consolidamento di contrada Sfaranda a Castell'Umberto, nel Messinese. A effettuare l’intervento, per un importo di 1 milione e 200.000 euro, sarà l’associazione temporanea di imprese coordinata dalla Cmc srl di Mussomeli, in virtù di un ribasso del 25,9 per cento.

L’area ha una classificazione R4, di rischio molto elevato, e sono ancora forti il ricordo della frana del 2010, quando ingenti danni furono causati a diversi edifici, alla scuola elementare e alla chiesa di Maria Santissima dell’Annunziata, oltre allo scivolamento a valle dei terrapieni.

Il progetto prevede la realizzazione di trincee drenanti e tubazioni per lo scarico delle acque superficiali, ma anche nuovi sistemi fognari in quelle strade nelle quali è stata prevista la collocazione di paratie.

