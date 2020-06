Vento forte e pioggia, a Lipari tracimano i torrenti: viabilità in tilt

Giornata di passione nelle Eolie per quanto concerne i trasporti marittimi. Il forte vento di ponente, spirato nella notte tra venerdì sabato, ha ingrossato il mare e causato un notevole ridimensionamento dei collegamenti da e per l’arcipelago.

In mattinata solo la nave Lippi di Caronte e Tourist isole minori è partita da Milazzo alla volta dell’arcipelago. Nel pomeriggio, poi, un leggero miglioramento delle condizioni meteo marine ha consentito il via libera, per Lipari, Vulcano, Salina e viceversa, ad alcuni collegamenti in aliscafo.

A terra, invece, si sono fatti i conti con i danni causati dall’intensa pioggia che ha flagellato per diverse ore le isole, causando la tracimazione, a Lipari, dei torrenti Ponte, Valle e Calandra di Canneto. In quest’ultima località acqua, mista a detriti pomiciferi, è penetrata all’interno delle abitazioni limitrofe al letto del torrente, creando danni e disagi.

Il materiale pomicifero, trascinato sulla parte terminale della via Garibaldi, ha reso impossibile la circolazione e qualche automobilista temerario che ha provato ad attraversarla è rimasto imprigionato. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la pala meccanica del Comune che ha anche proceduto ad effettuare un primo intervento per creare un varco che consentisse la ripresa della circolazione.

Il sindaco Marco Giorgianni ha annunciato che da domani inizieranno i lavori per lo svuotamento delle “vasche di calma” poste a monte dei torrenti Ponte e Calandra. Lo svuotamento consentirà, in caso di piogge intense, che non si verifichino le succitate problematiche.

