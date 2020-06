Controlli nel weekend a Barcellona, fermati 225 automobilisti: 4 patenti ritirate

Nel weekend i carabinieri hanno passato al setaccio il comprensorio barcellonese, in particolare nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Mazzarrà Sant’Andrea. Impegnate le pattuglie della Sezione Radiomobile e le pattuglie delle Stazioni Carabinieri.

Un 25 enne ed un 28 enne sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Barcellona per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di 16 grammi di “marijuana”;

Un 49 enne è stato denunciato per inosservanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in quanto sorpreso alla guida di un motociclo. Denunciate anche una 47 enne ed un 45 enne per furto aggravato in concorso di energia elettrica.

Deferito inoltre un 52 enne per guida senza patente "poiché recidivo nel biennio". Fermati e denunciati anche quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Controlli anche contro il consumo di sostanza stupefacenti. In particolare otto persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali "assuntori di sostanze psicotrope, poiché trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti, detenute per uso personale, con il sequestro complessivo di 23 grammi di “marijuana'".

Sono stati controllati oltre 123 automezzi e 215 persone e sono state contestate 11 infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni amministrative, tra cui 3 per mancanza di copertura assicurativa con il conseguente sequestro amministrativo del veicolo. Sono state, infine, ritirate 4 patenti di guida.

