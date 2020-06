Nuova vittima del coronavirus nel Messinese, morto un uomo nell'ospedale di Barcellona

Sale a 58, “forse” a 59, il numero dei decessi di soggetti risultati positivi al Covid-19 a Messina. Ed è ancora una volta la casa di riposo “Come d'incanto” la triste protagonista di questa domenica. All'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona di Pozzo di Gotto è deceduto un uomo di 89 anni, ex ospite della residenza per anziani di via Primo Settembre.

L'89enne era stato originariamente ricoverato al Policlinico, poi era stato dimesso a fine aprile in quanto negativo. Ad inizio giugno è risultato di nuovo positivo, ricoverato ancora al Policlinico e poi a Barcellona, dove è deceduto.

Caso diverso quello di un uomo di 88 anni, che la notte scorsa è stato trasportato d'urgenza dalla casa di riposo “Come d'incanto” al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, dove però è deceduto subito, essendo già in gravi condizioni.

L'uomo era risultato positivo al Covid-19 nei mesi scorsi ed era stato ricoverato al Papardo. Dopo due tamponi negativi, era stato trasferito alla clinica San Camillo, per poi far ritorno, con la negatività di un terzo tampone, nella casa di riposo di via Primo Settembre. Ieri sera, però, l'aggravarsi delle sue già precarie condizioni (per altre patologie) e la corsa, rivelatasi purtroppo inutile, al Piemonte. Qui gli è stato eseguito il tampone subito dopo il suo arrivo, come da prassi: l'esito è giunto a decesso avvenuto ed è positivo. Ma la ripositivizzazione al Covid-19 difficilmente verrà considerata causa del decesso.

