Nuova intimidazione allo chef Natale Giunta, sfondate le vetrate del suo ristorante a Palermo

Intimidazione al ristorante di Natale Giunta a Palermo. Con spranghe e mattoni hanno sfondato le vetrate al «Castello a mare». A dare l’allarme è stato un addetto alle pulizie. Lo chef siciliano originario di Termini Imerese si trovava a Roma, per le registrazioni de «La prova del cuoco», il programma di Rai Uno. Indagano i carabinieri.

"Sembrava che tutto fosse finito, non subivo atti di questo genera da mesi, ma sbagliavo. Una calma apparente che oggi ha risvegliato nuovamente il passato - ha dichiarato Giunta - La serenità è solo un’utopia. Uno Stato assente che abbandona gli imprenditori nel loro destino. Non c'è giustizia, sono amareggiato ed arrabbiato. Non si può lavorare con dignità ed avere un pò di pace in questa terra che non cambia mai. Non sono a Palermo perché dopo tre mesi oggi sono tornato negli studi della Prova del Cuoco. Ero felice poi, subito dopo la puntata mi arriva una telefonata di un mio dipendente che mi raccontava che qualcuno era entrato nel ristorante distruggendo tutto".

