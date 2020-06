Femminicidio nel Siracusano, 32enne uccisa a colpi di pistola: fermato l'anziano convivente

Una donna di 32 anni è stata uccisa stamane, intorno alle 11, in una abitazione di Lentini (Siracusa), in via Sicilia. È stata ammazzata con due colpi di pistola e a sparare, secondo una prima tesi dei carabinieri di Siracusa che conducono le indagini, sarebbe stato un anziano di 82 anni, con cui conviveva da qualche tempo.

A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal rumore degli spari e nel volgere di qualche minuto i militari si sono recati in quell'appartamento. Il corpo della vittima era in una pozza di sangue.

L'anziano è in stato di fermo per omicidio. La vittima si chiama Giuseppina Ponte, originaria di Francofonte: si sarebbe trasferita da poco tempo nell’appartamento del pensionato. Secondo alcune fonti investigative, tra i due ci sarebbe stata una lite sfociata nel sangue e dai primi rilievi dei carabinieri di Siracusa la vittima sarebbe stata centrata al torace da due proiettili.

L’inchiesta è condotta dal pm di Siracusa, Marco Dragonetti, titolare del fascicolo di inchiesta. I militari stanno interrogando i vicini di casa nonchè i familiari della donna e dell’anziano. L’appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire agli esperti della Scientifica di ricostruire la scena del delitto.

© Riproduzione riservata