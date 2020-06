Differenziata a Messina, da lunedì servizio esteso alle zone 3 dell'Area Sud e Nord

”Prosegue l’impegno di Messinaservizi Bene Comune per l’organizzazione della raccolta differenziata porta a porta a Messina. Da lunedì 15 Giugno il servizio sarà esteso a tutta la zona 3 dell’Area Sud, da Contesse a Villaggio Aldisio, in particolare nei villaggi o frazioni di Contesse, Unrra, Cep Minissale, Rione Taormina e Aldisio; e nella zona 3 dell’Area Nord, completando così tutta la via Panoramica dello Stretto, Annunziata Alta, Viale Anunziata, San Licandro, Contrada Citola, Viale della libertà fino al Borgo del Ringo, e piazza Castronovo”.

A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che aggiunge:" Si inizierà domenica 14 Giugno conferendo negli orari previsti, dalle 21 alle 5, l'umido in entrambe le zone. Ricordiamo per quanto riguarda il conferimento di vetro o carta che gli abitanti di queste nuove zone dovranno allinearsi a quanto previsto nelle loro aree e dunque, già lunedì sera 15 Giugno per martedì, i residenti dell’Area Nord dovranno conferire carta nei mastelli/carrellati blu; i residenti dell’Area Sud Vetro nei mastelli/carrellati verdi. Inoltre, per le successive volte, nel sito www.messinaservizibenecomune.it troverete sempre il calendario aggiornato per il conferimento settimanale di vetro e carta, così come ogni lunedì saprete cosa conferire anche consultando le nostre pagine Facebook, Instagram, Twitter e Telegram. Nel sito http://www.messinafadifferenza.it/, troverete pure i calendari completi delle differenti Aree con i materiali da conferire, giornalmente”.

“Al momento – ha detto ancora Lombardo - solo per i residenti ed amministratori di condominio delle nuove zone 3 dell’Area Nord o Sud, che non ha ancora ricevuto il Kit, potranno chiamare il numero 333 6154097 per concordare un appuntamento e modalità di consegna”.

"Entro fine mese – ha concluso il presidente Lombardo – grazie all’assunzione di tutti e 100 operatori ecologici, completeremo anche le zone 4 e dunque tutta l’Area Nord e l’Area Sud della città. Sono tra le più aste e popolate della città, e non è stato semplice arrivare a questo punto. Si tratta di un grande risultato in poco tempo e con dei ritardi non dovuti all’azienda ma a problemi burocratici per le assunzioni e all’emergenza Covid 19. Messina si conferma già con gli attuali dati, la città Metropolitana siciliana che ha la percentuale più alta di raccolta differenziata. Risultati che non sono opinabili, ma la realizzazione concreta del programma dell’amministrazione comunale".

"Raggiungeremo così presto 2/3 della città e serviremo quindi oltre160 mila persone e pensare di completare tutto dopo l’estate. Chiediamo maggiore collaborazione ai cittadini, ai commercianti e agli amministratori di condominio, tutti devono rendersi conto che questo è un cambiamento epocale per la nostra città. Vogliamo un servizio di raccolta smaltimento rifiuti efficiente, ecosostenibile e adeguato dal punto di vista sociale alle nuove esigenze che la società richiede".

© Riproduzione riservata