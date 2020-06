Ape lo punge, 28enne in coma per shock anafilattico a Cammarata

Un ragazzo di 28 anni di Cammarata, in Sicilia, è stato ricoverato in gravissime condizioni al Sant'Elia di Caltanissetta per uno shock anafilattico causato dalla puntura di un’ape. Il ragazzo era in macchina con la fidanzata, quando improvvisamente è stato punto dall’insetto, entrato dal finestrino.

Ha avvertito subito un forte dolore e problemi respiratori. La ragazza lo ha trasportato in macchina alla guardia medica di Cammarata. A causa delle sue gravissime condizioni, è stato chiesto trasferito con un elisoccorso del 118 all’ospedale «Sant'Elia».

© Riproduzione riservata