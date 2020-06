Barcellona, rubarono gioielli e orologi in un appartamento: tre arresti

La polizia ha eseguito stamani un’ordinanza di custodia

cautelare in carcere, a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) nei

confronti di Francesco Puglisi, 41 anni, Giuseppe Puglisi 22

anni e Giacomo Parisi, 41 anni, per rapina. I fatti risalgono al

maggio dello scorso anno quando i tre furono sorpresi a rubare

dentro casa dal proprietario di un appartamento a Barcellona

Pozzo di Gotto.

Vistisi scoperti non esitarono a intimidire la vittima facendogli credere di essere in possesso di una pistola e ad aggredirla causandole lesioni successivamente giudicate guaribili in 6 giorni. Riuscirono quindi riusciti a fuggire rubando preziosi, gioielli e orologi. Si è risaliti alla loro identità grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area dove è ubicato l’appartamento.

© Riproduzione riservata