Scontro tra auto e scooter, muore un uomo di 51 anni a Paternò

Un uomo di 51 anni, Giuseppe Beato, di Paternò, è morto in un incidente stradale sulla ex SS 121, in territorio di Santa Maria di Licodia. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio: l'uomo a bordo di uno scooter si è scontrato con una Panda che viaggiava in senso opposto.

Inutili i soccorsi per l'uomo che è morto praticamente sul colpo. La salma è stata sequestrata e verrà sottoposta ad autopsia.

Sul posto l’arrivo di un’ambulanza del 118, i carabinieri della Compagnia di Paternò, della Stazione di Santa Maria di Licodia ed una pattuglia della Guardia di finanza della Compagnia di Paternò.

