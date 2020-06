Due fratelli massacrati a pietrate, orrore nelle campagne di Caltanissetta

Massacrati a pietrate, tanto da essere irriconoscibili. Terribile fine per Filippo e Calogero Lo Monaca, rispettivamente di 74 e 76 anni, noti imprenditori agricoli di Canicattì (Agrigento), entrambi incensurati, i cui corpi sono stati trovati nelle campagne di Delia, un paese della provincia di Caltanissetta.

Una scena raccapricciante quella che si è presentata ai carabinieri arrivati sul posto, nei pressi di un cascinale in contrada Deliella: il corpo parzialmente carbonizzato di una delle due vittime era sotto un'auto, l'altro cadavere era all'interno del casolare.

A poco distanza dai due corpi sono state trovate alcune pietre sporche di sangue, con tutta probabilità utilizzate per compiere il duplice omicidio. Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Caltanissetta, che stanno cercando di risalire ai proprietari del cascinale.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla identità dei fratelli Lo Monaca attraverso l'auto intestata a uno dei due. Gli investigatori stanno scandagliando la vita familiare delle vittime. Un terzo fratello, Antonino, 49 anni, fu ucciso anche lui in un agguato il 27 dicembre 1990, all'inizio della guerra di mafia in quella zona.

Il delitto si presenta come un rompicapo per i carabinieri. I corpi sono stati trovati nei pressi di un casolare di contrada Deliella, a 100 metri l'uno dall'altro: Filippo, che era all'interno del casolare, sarebbe stato ucciso con un colpo di pietra alla testa che gli ha fracassato il cranio, il corpo carbonizzato di Calogero è stata trovata sotto la sua auto.

A dare l'allarme sono stati i residenti delle abitazioni vicine che hanno visto l'auto in fiamme. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto, non escludendo a priori alcuna pista. La famiglia La Monaca è molto nota a Canicattì. Tre fratelli imprenditori agricoli, adesso tutti assassinati, visto che un altro, Antonio, era stato ucciso trent'anni fa. Calogero era stato assessore circa 20 anni fa; due sorelle sono titolari di una rinomata gioielleria. Antonio La Monaca era stato assassinato nel '90, in un agguato avvenuto nel centro di Canicattì. Un delitto, tra i primi di una lunga guerra di mafia tra cosa nostra e stidda.

