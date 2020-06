Rischio incendi in Sicilia domani: allerta rossa a Caltanissetta e Catania, arancione a Messina

Rischio di incendi e ondate di calore domani in Sicilia. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un'allerta che riguarda tutta l'Isola che dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per le province di Catania e Caltanissetta il livello è di "allerta"; per la provincia di Messina il livello è di «Preallerta» così come per le altre province della Regione.

Già oggi un incendio si è sviluppato nell’area boschiva della «Resinata», che delimita il lago Arancio, nel territorio di Sambuca di Sicilia (Agrigento). Sono al lavoro vigili del fuoco e agenti del Corpo forestale. Due Canadair provenienti da Lamezia Terme hanno già effettuato diversi lanci di acqua. L’incendio segue di poche ore dopo quello che ha distrutto almeno cento ettari di vegetazione in un altro bosco della Valle del Belice, il Magaggiaro. Anche a Sambuca di Sicilia si temono conseguenze ambientali notevoli sulla macchia mediterranea.

Fiamme anche nella discarica ennese di Cozzo Voturo. Un incendio si è sviluppato stamattina attorno alle 7,40 nella vasca b1, mandando in fumo una superficie ridotta, composta perlopiù da sterpaglie. Il danno è rimasto contenuto perchè la vasca b1 è inutilizzata da decenni, ma soprattutto grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco di Enna, che ne sono venuti a capo in meno di un paio d’ore, circoscrivendo le fiamme e domando il rogo. Assieme ai pompieri, sul posto anche i poliziotti della Squadra mobile.

Gli investigatori per il momento non si sbilanciano sull'origine, dolosa o accidentale, del fuoco. Sull'episodio, quasi certamente, sarà aperta un’inchiesta della Procura di Enna. "Il danno fortunatamente non è stato ingente, anche se si tratta di episodi che creano potenzialmente un rischio - fa sapere il presidente della Srr, il sindaco di Assoro Antonio Licciardo -. Come presidente della Srr spero di conoscere presto l'origine dell’incendio e mi riservo tutte le azioni conseguenti".

Vasti incendi anche nel Nisseno. Vigili del fuoco ed elicotteri sono intervenuti per spegnere le fiamme in contrada Cimia, in territorio di Mazzarino, ed in contrada Paradisa, alle pendici del centro abitato di Niscemi. Due grandi roghi in zone impervie e difficili da raggiungere con i mezzi di soccorso dei pompieri. A Niscemi, in particolare, l’intervento dell’elicottero si è reso indispensabile per evitare che le fiamme, alimentate dal vento, raggiungessero il centro abitato. Un pomeriggio di lavoro per i pompieri del comando Provinciale di Caltanissetta che sono dovuti intervenire anche nei piccoli centri del Nisseno per gli incendi di sterpaglie.

