Sparatoria in una macelleria di Porto Empedocle, due coniugi nei guai

Una coppia di coniugi, Vincenzo Fippazzo, 46 anni, e Antonina Pullara, 44 anni, sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di arma.

I due indagati (l'uomo, finito in carcere per effetto di un provvedimento di fermo, e la donna, ai domiciliari e arrestata in flagranza di reato) sono stati bloccati dopo il tentativo, secondo una prima ricostruzione, da parte di Filippazzo, di sparare all’interno di una macelleria di Porto Empedocle dove sarebbero andati per cercare un chiarimento con il titolare venendo, invece, cacciati da alcune persone che si trovavano dietro il bancone. L’arma, però, si sarebbe inceppata e i due avrebbero cercato di fuggire, venendo bloccati, poco dopo dai carabinieri.

© Riproduzione riservata