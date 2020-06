Stop di due giorni della discarica di Lentini, disagi per i rifiuti in 240 comuni siciliani

A rischio disagi la raccolta dei rifiuti in 240 comuni della Sicilia, fra cui Messina. Il motivo: la chiusura da sabato scorso e a ieri della discarica di Lentini, dove scaricano i rifiuti indifferenziati molte città.

"La causa - spiega il presidente di Messinaservizi Bene Comune, Giuseppe Lombardo - sono i guasti alle linee di produzione, che hanno provocato un accumulo di materiale nelle zone di scarico. È un fatto non prevedibile, ma la nostra azienda tuttavia, differentemente da altri, non ha sospeso il servizio di raccolta, ha solo rallentato contenendo i disagi per i cittadini. Presto dunque torneremo alla normalità".

E ancora: "Registriamo comunque che ci sono zone dove c’è stato qualche accumulo di rifiuti e stiamo lavorando celermente per risolvere il problema e ritornare alla normalità".

"Il sistema dell’impiantistica in Sicilia non risolto – conclude Lombardo - continua a mettere a rischio il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche quando si verifica un semplice guasto. La collaborazione dei cittadini è fondamentale soprattutto per il rispetto degli orari e dei giorni di assoluto divieto di conferimento come i prefestivi, cosa che purtroppo ancora non avviene, anche nella giornata di sabato scorso".

© Riproduzione riservata