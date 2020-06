Caos in tangenziale per lavori sul viadotto Ritiro, file chilometriche sulla Messina-Palermo

Quasi un'ora per percorrere la Tangenziale dai caselli di Villafranca all'uscita del Boccetta. «È inconcepibile che ogni mattina chi raggiunge Messina provenendo da Palermo debba affrontare code di macchine infinite, rischiando di arrivare in ritardo a lavoro».

Così il segretario provinciale di Ugl Messina, Tonino Sciotto, commenta i disagi mattutini di chi percorrere la A20. «Sono passati esattamente 40 minuti da quando io stesso ho pagato il pedaggio al casello di Villafranca a quando sono riuscito ad uscire sul viale Boccetta. Fra attimi in cui la fila non si muoveva e altri in cui pensavamo che non saremmo mai arrivati. Giungere a Messina, in pratica, diventa un'odissea», continua Sciotto, preoccupato soprattutto per le ricadute che l'organizzazione del Cas può avere sui pendolari.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE