Falsi dipendenti Enel al campanello, a Taormina occhio alla truffa della bolletta

Si ripropone anche a Taormina il deprecabile fenomeno di chi tenta di ingannare i cittadini, suona ai campanelli delle abitazioni e si qualifica sostenendo di essere quel che non è. La chiamano più comunemente la truffa della bolletta: era già accaduto in passato e, a quanto pare, la cosa sarebbe tornata ancora una volta d'attualità.

«Nei giorni scorsi (l'11 giugno per l'esattezza) - ha reso noto la residente Carmen Saglimbeni - si è presentato a casa mia, in zona Bruderi, un signore dicendo di essere un impiegato Enel. Sosteneva che avrei dovuto firmare un nuovo contratto per restare con Enel Energia, altrimenti da domani il mio fornitore di energia elettrica sarebbe automaticamente cambiato, facendo riferimento ad una postilla scritta sull'ultima pagina della bolletta».

