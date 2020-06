Irruzione in una libreria di Messina, pomeriggio di caos in via XXVII Luglio

Un episodio dai contorni tutti da chiarire è accaduto nel pomeriggio, intorno alle 19,30, alla Libreria Bonanzinga di via XXVII Luglio a Messina. Un uomo, infatti, avrebbe fatto irruzione all'interno e, per motivi ancora non noti, sarebbe venuto alle mani con uno degli addetti alla vendita, dopo essere andato in escandescenza e aver divelto in parte alcuni volumi che si trovavano negli scaffali.

Il soggetto, che avrebbe urlato di essere un avvocato, è stato poi fermato dall'intervento dagli agenti delle Volanti, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Tentativo di rapina, reazione inconsulta o altro? Sono in corso le indagini della polizia. Sul posto anche un'ambulanza. Diversi i curiosi che si sono accalcati nei paraggi.

