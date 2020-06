Paura a Capo d'Orlando, auto con famiglia a bordo prende fuoco: tre salvi

Fiamme nella notte a Capo d'Orlando e l'esigenza di un Distaccamento dei vigili del fuoco nella città paladina diventa sempre più impellente. Era da poco passata la mezzanotte quando sul lungomare Andrea Doria, nei pressi della rotatoria tra la via Libertà ed il lungomare per San Gregorio, un imprenditore del luogo riesce a parcheggiare nei pressi della scalinata che porta al faro, la sua Peugeot 106 dal cui motore fuoriuscivano delle fiamme.

Aiuta la moglie che viaggiava con lui a far uscire dall'abitacolo anche la figlioletta di tre anni e si mettono in salvo. Il mezzo viene completamente distrutto dalle fiamme che saranno poi spente definitivamente dai vigili del fuoco giunti dal Distaccamento di Sant'Agata di Militello. Sul posto sono intervenuti anche polizia e carabinieri che hanno interrotto il traffico che in quel punto, nonostante l'ora tardi, è sempre intenso.

