Nello Stretto di Messina in transito la prima nave da crociera

Solo un transito da Capo Peloro ma egualmente ha dato sussulti e speranze agli amanti delle crociere. La nave Norwegian Escape è sfilata nelle acque dello Stretto di Messina ed ha subito riproposto il tema del turismo crocieristico tuttora bloccato nei porti italiani ai sensi del Dpcm del 2 giugno sull'emergenza covid 19.

Al momento le uniche prenotazioni certe ovvero non disdette per l'autorità di sistema portuale dello Stretto e per l'economia crocieristica cittadina, sono le tre presenze delle navi Celebrity della statunitense Cruise Line a partire dal 3 agosto.

In questa fase, lo ricordiamo, gli attracchi crocieristici in Italia restano consentiti solo per le cosiddette soste inoperose, ovvero con la presenza del solo equipaggio, ma non nei porti rifugio quale al momento è classificato quello di Messina.

