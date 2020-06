Capo d'Orlando libera dal Coronavirus, non ci sono più persone in isolamento

Da oggi non ci sono più persone in isolamento a Capo d’Orlando a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. L’Asp di Messina ha comunicato gli esiti degli ultimi tamponi, tutti negativi, eseguiti sulle persone che erano rientrate da fuori regione prima del 29 maggio.

Come disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci entrata in vigore il 3 giugno, infatti, chi è arrivato nei giorni dal 30 maggio al 2 giugno, ha dovuto autocertificare il proprio stato di salute ed è stato monitorato dalle Unità di Continuità assistenziale appositamente istituite, mentre tutti coloro che sono rientrati dal 3 giugno in poi non sono stati sottoposti ad alcuna limitazione.

«Capo d’Orlando è città sicura - commenta il sindaco Ingrillì - la situazione è davvero sotto controllo e possiamo esprimere piena soddisfazione per la gestione della fase acuta dell’emergenza. Al tempo stesso, siamo consapevoli di dover continuare a tenere alta la guardia rispettando le regole principali del distanziamento interpersonale e dell’utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi. Viviamo un’estate serena, ma con senso di responsabilità, a tutela della salute di tutti e di ciascuno».

