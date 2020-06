Isole Eolie, sequestrata la zona dei fanghi a Vulcano

Non inizia nel migliore dei modi la stagione estiva per le isole Eolie e in particolare per Vulcano. L’accesso all'area antistante e alla pozza dei fanghi non sono consentiti al pubblico. La zona dei fanghi, presidiata da carabinieri, Capitaneria di Porto e Guardia di finanza è stata infatti sequestrata per una presunta irregolarità da parte della società che gestisce la pozza.

Alla base del provvedimento ci sarebbe la realizzazione di una barriera sul promontorio che conduce alle cosiddette "acque calde". Una parte di spiaggia che non è possibile raggiungere da parte di un bagnante tranne che non sia disposto a pagare il costo dell'ingresso. A protezione del costone, infatti, le barriere impediscono di raggiungere la piccola parte di spiaggia. Il bagnante può accedere via mare.

© Riproduzione riservata