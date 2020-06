Un pensionato di 86 anni, Francesco Marchese, è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne di Castelvetrano. L’anziano agricoltore si trovava alla guida di un trattore gommato che per cause in corso di accertamento da parte della polizia, si è ribaltato.

L’uomo è morto sul colpo per traumi da schiacciamento. Per recuperare il corpo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata