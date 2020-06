Notte di sangue sulle strade siciliane, morti due giovani in incidenti tra Palermo e Siracusa

Weekend da incubo sulle strade siciliane. Un incidente questa notte, intorno alle 2 tra Fontane Bianche e Avola (Siracusa), è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni, Salvo Mauceri di Avola, che, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito sull'asfalto.

L’impatto non gli ha dato scampo, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo in vita. L’ipotesi è che abbia perso il controllo del mezzo per un errore o un malore, ma sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale di Siracusa.

Il ragazzo lavorava come bagnino in uno stabilimento balneare ad Avola e aveva trascorso la serata in compagnia di alcuni amici. «Era il nostro bagnino dalla camminata flemmatica, dal sorriso contagioso, dalla fame insaziabile, uno dei piccoli della famiglia del Lido, ma soprattutto è venuto a mancare un giovane uomo, un amico fraterno, un figlio, un fratello. Il nostro dolore non trova parole, non trova spiegazioni a questa assurda tragedia. Ci mancherai ogni giorno di questa stagione e per tutte le stagioni della vita. Ti porteremo per sempre nel nostro cuore», scrivono i suoi datori di lavoro.

A Palermo, invece, il 17enne Agostino Cardovino è stato investito in viale Regione Siciliana ed è morto sul colpo. L'incidente, come confermano dagli uffici della sezione Infortunistica della polizia municipale, è avvenuto intorno alle 3,50 sulla corsia centrale in direzione Catania all'altezza di Mediaworld.

La vittima, stando ad una prima ricostruzione, è stata travolta da un'auto, una Dacia Logan rossa guidata dalla 21enne C.F., mentre attraversava la strada per fare ritorno a casa, in via Rosso di S. Secondo. Ancora non è chiara la dinamica dell'incidente.

