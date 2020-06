Messina, dopo 100 giorni riapre la sede dell'Inps: riprendono le visite mediche

Cento giorni dopo, riapre al pubblico l'Inps di Messina. Da domani ripartono, in particolare, le visite mediche, mentre sempre a distanza prosegue l'attività di sportello, che sta avendo gradimento e sorprendenti riscontri. Ogni giorno, prima che l'emergenza coronavirus bloccasse tutto, nelle nove salette mediche dell'Istituto venivano visitate circa 120 persone per le richieste di invalidità civile e “legge 104” e altre 40 per la pensione di invalidità previdenziale e la malattia sul lavoro.

E queste persone arrivano ogni giorno da tutta la provincia, perché la sede di via Garibaldi è l'unica adibita a questi delicati servizi. Per ovvie ragioni, durante il lockdown, non è stato possibile effettuare le visite sanitarie, ma al primo giorno utile per il riavvio Messina ha risposto “presente” alle indicazioni che arrivavano dal quartier generale di Roma e adesso è fra le pochissime città italiane ad essere riuscita a riaprire già nella giornata di domani.

Il sistema per poter effettuare queste visite è rigido ed è stato testato nei giorni scorsi. Il cittadino che deve essere esaminato dalla commissione medica deve prenotarsi telefonicamente. Riceverà un appuntamento con data e orario. «E dovrà presentarsi cinque minuti prima del suo turno, non prima - spiega Marcello Mastrojeni, direttore della sede di Messina dell'Inps -. Una misura, questa, adottata per evitare assembramenti. Già al momento della prenotazione viene fatto un triage a distanza per verificare eventuali sintomi riconducibili al Covid-19".

